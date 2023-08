17.08 - kąpieliska w Świnoujściu i okolicy. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Na kąpielisku Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 16.08.2023

temperatura powietrza: 23°C

temperatura wody: 19°C

prędkość wiatru: 1 m/s

flaga: Biała

Kąpielisko w Trzebieży

Adres kąpieliska: Trzebież, Spacerowa

Akwen kąpieliska: Zalew Szczeciński

Długość linii brzegowej kąpieliska: 300m

Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 31/08/2023

Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00

Ocena kąpieliska: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Data badania kąpieliska: 11.08.2023

Na terenie kąpieliska Kąpielisko w Trzebieży znajduje się:

Strefa na plaży do rekreacji i sportu

Na kąpielisku jest pomost, molo

Możliwość cumowania sprzętu wodnego

Kosze na śmieci

Toaleta

Przebieralnie

Ratownik

Miejsce na plaży dla dzieci

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna

Na kąpielisku Kąpielisko w Trzebieży panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 16.08.2023

temperatura powietrza: 24°C

temperatura wody: 20°C

prędkość wiatru: 3 m/s

flaga: Czerwona

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to idealne miejsce na upalne dni. Możesz tam odpocząć i schłodzić się w gorącym okresie roku. Zwykle w tych miejscach są również wyznaczone strefy dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Bardzo często kąpieliska są strzeżone przez ratowników. Możesz znaleźć tam również toalety, przebieralnie oraz natryski. Sprawdź informacje o swoim ulubionym kąpielisku i spędź wolny czas na świeżym powietrzu.