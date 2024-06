Czynne kąpieliska w Świnoujściu i okolicy (10.06). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska w Świnoujściu. Gdzie można kąpać się w Świnoujściu i w okolicy?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, a na miejscu są ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Świnoujściu.

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam

Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie

Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka

Kąpielisko morskie Świnoujście Warszów 1

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód- obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo

Kąpielisko przy Jeziorze Nowowarpieńskim

Kąpielisko w Trzebieży

