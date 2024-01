Meteorolodzy nie przewidują deszczu dla Świnoujścia aż do 22.01.2024. Sprawdź szczegóły prognozy

Nie upuść Chase'a, to świetna zabawa dla rodziny o...

Podróże przez Śródziemie to w pełni kooperacyjna p...

Przenieś się do malowniczej krainy w Północnej Ame...

Do przygody w podziemiach dołączają nowi bohaterow...

Gloomhaven to gra kooperacyjna, w której gracze bę...

Gdy długo nie pada deszcz wzrasta ryzyko pożarów. Jeśli do tego dochodzi wysoka temperatura i silny wiatr, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Gdy w czasie suszy dojdzie do pożaru w lesie, a do tego temperatura jest wysoka i wieje silny wiatr, gaszenie ognia może zająć nawet kilka dni.

W czasie występowania bardzo wysokiego ryzyka mogą zostać wprowadzone zakazy wstępu do lasów. Nawet jeśli takiego zakazu jeszcze nie ma, ale trwa susza, najlepiej wstrzymać się od robienia ognisk w lesie, a na spacerach zachowywać dużą ostrożność.