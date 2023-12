Najlepsze pizzerie w Świnoujściu. Polecane miejsca w grudniu 2023

Jest to rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Zazwyczaj są to: szynka parmeńska, pomidory, pieczarki, oliwki, świeże zioła i mozzarella. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Świnoujściu.

Pizza sycylijska występuje w postaci puszystego, wyrośniętego placka. Pierwotnie był to posiłek uwielbiany przez robotników. Zazwyczaj nie zawiera sosu pomidorowego, choć niekiedy jest on dodawany. Dodatkami do niej są: karczochy, cebula, filety z sardeli, pesto, ser, oregano, które są zapiekane w cieście. Sprawdź w katalogu firm, w których pizzeriach w Świnoujściu jest serwowana.

Pizza wywodzi się oczywiście z Neapolu, a jej pierwsze wypieki datowane są na XVIII wiek. Wtedy otwierano pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, ziołami i serem. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten sprawił, że stało się ono jeszcze bardziej popularne. Następca wprowadził pizzę na dwór.

Moda na to danie obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria powstała w 1905 roku. W pozostałych częściach Włoch do mody pizza weszła dopiero po drugiej wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Obecnie to jedno z popularniejszych miejsc, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Świnoujściu. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.