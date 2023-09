Przegląd prasy Świnoujście 2.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świnoujściu

Beata Ścibakówna zachwyciła kolejnym wyborem modowym! Aktorka wybrała się na ślub i wesele, a swoje zdjęcia z imprezy wrzuciła na social media. Przy poście posypały się komentarze, w których gwiazdę porównywano do Barbie i komplementowano jej urodę. Tym razem Ścibakówna zdecydowała się na różową sukienkę midi.

Czy to koniec wyjazdów all-inclusive, jakie znaliśmy do tej pory? Biura podróży planują wprowadzić pakiety all-inclusive bez alkoholu w celu obniżenia kosztów wycieczek, które znacząco podrożały w ostatnich latach. To nie nowy pomysł, bo od tego sezonu takie oferty są już dostępne.