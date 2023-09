Przegląd prasy Świnoujście 8.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świnoujściu

Prasówka Świnoujście 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Hortensje to krzewy, które zachwycają pięknymi kwiatami. Mają one bardzo zróżnicowane kolory, a ich barwa zależy od kilku rzeczy. Wyjaśniamy, od czego zależy kolor hortensji. Trzeba też wiedzieć, że w niektórych przypadkach można go zmienić! Tak jest w przypadku hortensji ogrodowych – to od nas zależy, czy będą miały różowe czy niebieskie kwiaty.