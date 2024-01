Przegląd prasy ze Świnoujścia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.01.2024

Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.