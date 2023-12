Spacer do 24 km od Świnoujścia. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 9 - 10 grudnia

Nie masz pomysłu na ciekawą trasę na spacer w okolicy Świnoujścia? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 24 km od Świnoujścia. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Świnoujścia warto wybrać w weekend.

Spacerem w okolicy Świnoujścia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 24 km od Świnoujścia, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w Świnoujściu ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Świnoujściu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 25%. 🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Wiking poleca trasę mieszkańcom Świnoujścia NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Na Kawczą Górę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,65 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 318 m Pawemark poleca trasę spacerowiczom ze Świnoujścia Kawcza Góra to mierzące 61 m n.p.m. wzgórze, znajduje się na wschodzie Międzyzdrojów. Przy wejściu na punkt widokowy znajduje się charakterystyczna brama do Wolińskiego Parku Narodowego w kształcie postawionego pionowo dziobu kutra rybackiego. Na szczycie znajdują się dwa duże głazy, z tego miejsca można podziwiać panoramę Bałtyku, plażę w Międzyzdrojach czy niemieckie porty. Z Kawczej Góry można wrócić do Międzyzdrojów plażą, wiodą na nią wygodne schody.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wzgórze Zielonka i Jezioro Turkusowe Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,57 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podejść: 136 m

Suma zejść: 157 m Spacerowiczom ze Świnoujścia trasę poleca Pawemark

Trasa łatwa i przyjemna. Ze względu na porę roku i zamglenie nie było mi dane w pełni podziwiać atrakcji. Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) położone jest w miejscowości Lubin oddalonej od Międzyzdrojów niespełna 5 km jest kultowym miejscem licznie odwiedzanym przez turystów. Na szczycie wzgórza znajduje się punkt widokowy, który jest jedynym miejscem w Polsce skąd jednocześnie widać Deltę Wsteczną rzeki Świny, Zalew Szczeciński, wody Jeziora Wicko Wielkie oraz Morze Bałtyckie. Widoczny jest także malowniczo położony Lubin a w oddali Świnoujście. Przy sprzyjającej pogodzie widoczne jest również niemieckie miasteczko Ahlbeck leżące w nadmorskim pasie, tuż za Świnoujściem. O niezwykłości i atrakcyjności Wzgórza Zielonka świadczy chociażby fakt, iż widok jaki się z niego rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Krajobrazem roku 1993/94”.

Jezioro swoją nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi wody, która nadaje mu niepowtarzalny charakter i jednocześnie stanowi magnes przyciągający niezliczone rzesze turystów. Ta bajeczna turkusowa barwa powstaje na skutek odbicia promieni świetlnych od wody zawierającej związki wapnia oraz białego wapiennego dna jeziora, będącego pozostałością po działającej tu do lat 50-tych odkrywkowej kopalni kredy.

Jezioro Turkusowe swoją nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi wody, która nadaje mu niepowtarzalny charakter i jednocześnie stanowi magnes przyciągający niezliczone rzesze turystów. Ta bajeczna turkusowa barwa powstaje na skutek odbicia promieni świetlnych od wody zawierającej związki wapnia oraz białego wapiennego dna jeziora, będącego pozostałością po działającej tu do lat 50-tych odkrywkowej kopalni kredy.

Jezioro Turkusowe otoczone jest licznymi wzniesieniami Lubińsko-Wapnickimi, porośniętymi lasem oraz śródziemnomorską roślinnością. Na jednym z tych wzniesień zwanym Piaskowa Góra znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się przepiękny widok na jezioro oraz malowniczo położoną Wapnicę i Lubin. Jezioro Turkusowe jest zbiornikiem sztucznym, położonym na wysokości 2,6 m n.p.m. Głębokość jeziora wynosi 21,2m. Mamy więc tu do czynienia ze zjawiskiem kryptodepresji - dno jeziora leży poniżej poziomu morza (18,6m). Powierzchnia jeziora wynosi 6,74 ha, co czyni je największym akwenem leżącym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Świnoujścia

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Czy warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!