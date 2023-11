Trasy na rower do 72 km od Świnoujścia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Świnoujścia? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 72 km od Świnoujścia. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Świnoujścia przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem ze Świnoujścia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 72 km od Świnoujścia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 listopada w Świnoujściu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. W niedzielę 26 listopada w Świnoujściu ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Puszczygór by bike ;) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,5 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 3 308 m

Suma zjazdów: 3 314 m Kubsonix poleca trasę mieszkańcom Świnoujścia Trasa wymagająca, wychodzi cos koło 58km, nie można ufać nawigacjom w telefonach, lubią sie gubić jak widać, trzymać się szlaków i będzie git, a jak nie to km będą pączkować :P

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Świnoujście - Hel z dziewięciolatkiem. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 470,82 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Trasę dla rowerzystów ze Świnoujścia poleca Arturooo

Ośmiodniowa wyprawa z 9-letnim synem wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. O samej przygodzie mógłbym napisać książkę...Tutaj to niemożliwe. A więc w skrócie - trasa podzielona była na osiem odcinków: Świnoujście - Pobierowo Pobierowo - Bagicz Bagicz - Darłówek Darłówek - Łeba Łeba - Poddąbie Poddąbie - Dębki Dębki - Jastarnia Jastarnia - Hel - (prom) Gdynia

Średni dzienny dystans oscylował wokół 50 km (najdłuższy 76 km, najkrótszy 15 km ostatniego dnia). Nigdzie się nie spieszyliśmy. Wręcz przeciwnie - często włóczyliśmy się bez pośpiechu, nadrabiając drogi, by zobaczyć jakieś ciekawe miejsce. Codziennie znajdowaliśmy czas, by pobyczyć się na plaży i wykąpać (jeśli pogoda pozwalała). Spanie - campingi, których jest mnóstwo. Rada: unikać dużych, gwarnych i zatłoczonych - tu standard był najniższy, a ceny najwyższe. Mam na myśli głównie Świnoujście i Łebę.

Czy dla dziewięciolatka nie jest to zbyt trudna trasa? Na to pytanie odpowiadałem już setki razy. Zawsze tak samo: NIE. Pod warunkiem wszakże, że nie będzie to dla niego pierwszy kontakt z rowerem. Dzieciaki, które są w miarę aktywne i jeżdżą wraz z rodzicami na bliższe i dalsze wycieczki - poradzą sobie. Decyzję powinien podjąć tutaj rodzic, który zna najbardziej możliwości swego dziecka.

Podróżowanie z dzieckiem stawia jednak przed nowymi wyzwaniami. Czym się różni taka jazda od tej w dorosłym gronie? Na pewno większą dozą humoru, mnóstwem zabawnych, nieprzewidzianych sytuacji… Ale i większą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, właściwy wybór trasy czy znalezienie właściwej knajpki w porze obiadowej. Krótszy dzienny dystans jest oczywiście normą. Musiałem też myśleć i działać za dwóch. Na szczęście syn szybko się zaadaptował, uczył się błyskawicznie i pomagał mi w codziennych obowiązkach. Trzeba minimalizować pomyłki i wpadki, by jazda była przyjemnością, a nie drogą przez mękę. Każda porażka musi być wyrównana jakąś nagrodą. Obojętnie jaką – lody, medal z szyszki… Homeostaza przede wszystkim. Co jeszcze? Ważny jest cel – dziecko musi jechać „dokądś”, jazda dla samej jazdy nie wchodzi w rachubę. Najgorsze jest czekanie – nieodzowne w każdej podróży. Dla dziecka to prawdziwa męka… No i trzeba wieźć ze sobą dobry humor. Im więcej tym lepiej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Świnoujście - Krynica Morska (Piaski) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 605,51 km

Czas trwania wyprawy: 101 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 232 m

Suma podjazdów: 4 843 m

Suma zjazdów: 4 890 m Rowerzystom ze Świnoujścia trasę poleca Crisboon Ta naprawdę udana wyprawa rowerowa blisko wybrzeżem Bałtyku wzięła początek ze Świnoujścia do Krynicy Morskiej (Piaski) na Mierzei Wiślanej. Założeniem wyprawy było przejechanie Wybrzeża w jak najkrótszym czasie bez zapędów do zwiedzania, często poza szlakiem rowerowym R-10. Krótkie postoje na posiłek zazwyczaj miały miejsce w portach bez przesadnego objadania się. Pogoda dopisała na całej trasie, jedynie w Jastarni (Mierzeja Helska) dopadł mnie niewielki przelotny deszcz. Po dwóch i pół dnia zmagań dotarłem do Helu gdzie zastałem na morzu sztorm. Wiatr w porywach dochodził do 80km/h.

Następnego dnia wróciłem pociągiem do Władysławowa aby stąd wyruszyć i zdobyć swój ostateczny cel - Piaski. Wiatr nadal był bardzo silny - tramwaj wodny w okolicach Westerplatte odwołany, przeprawa promowa w Świbno-Mikoszewo u ujściu Wisły wstrzymana. To wszystko wiązało się ze sporym opóźnieniem i nadłożeniem ponad 30km dodatkowej trasy.

Przed zachodem słońca dotarłem do Krynicy Morskiej... 1) Odradzam przejazd odcinkiem R-10 ze Świnoujścia do Międzyzdrojów.

9km w porze deszczowej w błocie, w porze suchej grząski piasek.

(patrz obrazek) 2) Nie polecam odcinka z Pogorzelicy. Prowadzi tam trasa R-10 grubą kostką brukową przez ponad 7km, pobocze to wiadomo sam piasek.

(patrz obrazek) 3) Trzeci najmniej ciekawy odcinek trasy R-10 prowadzi przez tereny bagienne w Klukach Żeleskich. Są co chwilę kilknastometrowe kładki na odcinku ok. 2km. W porze deszczowej i po, przejazd może być bardzo utrudniony (!) Stanowczo odradzam skrót żółtym szlakiem pieszym do Izbicy.

(patrz obrazek).

Świnoujście - Mielno (141km)

Mielno - Łeba (163km)

Łeba - Hel (103km)

Władysławowo - Krynica Morska - Piaski (165km bez promu ) Podobna trasa pod linkiem Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Niebuszewo Bartoszewo Niebuszewo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 778 m

Suma zjazdów: 776 m Taksa poleca trasę mieszkańcom Świnoujścia Trasa dla wszystkich: głównie ścieżki rowerowe i drogi w lesie. Na koniec mocny podjazd 6% na ul. Miodowej. Można go ominąć, jadąc lasem koło Arkonki.

Nawiguj

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

