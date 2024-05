Trasy nordic walking do 24 km od Świnoujścia. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 11 - 12 maja

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Świnoujścia? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać ze Świnoujścia na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy trasy w odległości do 24 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w pobliżu Świnoujścia

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 24 km od Świnoujścia. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Świnoujściu. W sobotę 18 maja według prognozy pogody ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 33%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzgórze Zielonka i Jezioro Turkusowe Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,57 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podejść: 136 m

Suma zejść: 157 m Amatorom nordic walking ze Świnoujścia trasę poleca Pawemark Trasa łatwa i przyjemna. Ze względu na porę roku i zamglenie nie było mi dane w pełni podziwiać atrakcji.

Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) położone jest w miejscowości Lubin oddalonej od Międzyzdrojów niespełna 5 km jest kultowym miejscem licznie odwiedzanym przez turystów. Na szczycie wzgórza znajduje się punkt widokowy, który jest jedynym miejscem w Polsce skąd jednocześnie widać Deltę Wsteczną rzeki Świny, Zalew Szczeciński, wody Jeziora Wicko Wielkie oraz Morze Bałtyckie. Widoczny jest także malowniczo położony Lubin a w oddali Świnoujście. Przy sprzyjającej pogodzie widoczne jest również niemieckie miasteczko Ahlbeck leżące w nadmorskim pasie, tuż za Świnoujściem. O niezwykłości i atrakcyjności Wzgórza Zielonka świadczy chociażby fakt, iż widok jaki się z niego rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Krajobrazem roku 1993/94”.

Jezioro swoją nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi wody, która nadaje mu niepowtarzalny charakter i jednocześnie stanowi magnes przyciągający niezliczone rzesze turystów. Ta bajeczna turkusowa barwa powstaje na skutek odbicia promieni świetlnych od wody zawierającej związki wapnia oraz białego wapiennego dna jeziora, będącego pozostałością po działającej tu do lat 50-tych odkrywkowej kopalni kredy.

Jezioro Turkusowe swoją nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi wody, która nadaje mu niepowtarzalny charakter i jednocześnie stanowi magnes przyciągający niezliczone rzesze turystów. Ta bajeczna turkusowa barwa powstaje na skutek odbicia promieni świetlnych od wody zawierającej związki wapnia oraz białego wapiennego dna jeziora, będącego pozostałością po działającej tu do lat 50-tych odkrywkowej kopalni kredy.

Jezioro Turkusowe otoczone jest licznymi wzniesieniami Lubińsko-Wapnickimi, porośniętymi lasem oraz śródziemnomorską roślinnością. Na jednym z tych wzniesień zwanym Piaskowa Góra znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się przepiękny widok na jezioro oraz malowniczo położoną Wapnicę i Lubin. Jezioro Turkusowe jest zbiornikiem sztucznym, położonym na wysokości 2,6 m n.p.m. Głębokość jeziora wynosi 21,2m. Mamy więc tu do czynienia ze zjawiskiem kryptodepresji - dno jeziora leży poniżej poziomu morza (18,6m). Powierzchnia jeziora wynosi 6,74 ha, co czyni je największym akwenem leżącym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Świnoujściu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania marszu: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Świnoujścia

Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Klif Gosań Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,04 km

Czas trwania marszu: 54 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 190 m Pawemark poleca trasę mieszkańcom Świnoujścia

Gosań – wzniesienie na polskim wybrzeżu o wysokości 93,4 m n.p.m., położone na wyspie Wolin, bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i jest jednym z czterech punktów widokowych Parku. Wzgórze reprezentuje typ klifu abrazyjnego osypiskowego. Osypujące się piaszczysto-żwirowe zbocze nachylone jest pod kątem zsypu naturalnego. W przypadku zakrzewienia lub zadrzewienia następuje wzmocnienie górnej partii klifu. Jego korona jest wtedy pionowa. Aktywność klifu zależy od siły abrazji. Na podcinające podnóże fale morskie, wysuszający wiatr i spływającą wodę opadową klif reaguje natychmiastowo. Efektem tego są tworzenie się u podnóża stożki nasypowe. Po wypłukaniu z nich piasku pozostają jedynie kamienie.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.