Trasy spacerowe do 24 km od Świnoujścia. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 1 - 2 czerwca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 24 km od Świnoujścia, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w Świnoujściu ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 22%. W niedzielę 02 czerwca w Świnoujściu ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 25%.

🌳 Trasa spacerowa: Do zagrody pokazowej żubrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,76 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 404 m

Suma zejść: 423 m

Trasę dla spacerowiczów ze Świnoujścia poleca Pawemark

Zagroda Pokazowa Żubrów usytuowana jest przy zielonym szlaku turystycznym - z centrum Międzyzdrojów jest do niej ok. 1,5 km (30 minut pieszej wycieczki). Zagroda zajmuje 28 ha, z czego żubry mają do swojej dyspozycji wybieg o powierzchni 20 ha, w tym 0.5 ha stanowi zagroda kwarantannowa.

