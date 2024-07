Lipiec 2024 w Świnoujściu: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci ze Świnoujścia, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Polskie plaże robią się coraz popularniejsze wśród zagranicznych turystów, którzy chętnie je odwiedzają, a potem recenzują w sieci. Na podstawie ich opinii powstał ranking 7 najlepszych plaż w Polsce według cudzoziemców – Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Szwedów i innych. Ciekawi cię, co im się tak spodobało w polskich plażach i które uznali za najlepsze, najpiękniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb dzieci? Poniżej przedstawiam ranking najlepszych polskich plaż zdaniem zagranicznych turystów. To gotowe pomysły na twój własny urlop nad morzem latem 2024!