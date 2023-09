Prasówka z całego tygodnia 10.09.2023 w Świnoujściu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Świnoujście, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

Estonia to kraj, którego uroda wciąż umyka uwadze większości turystów – co oznacza, że to wymarzony kierunek na podróż dla tych, którzy nie przepadają za tłumami. Przygotowaliśmy dla was listę 7 najciekawszych miejsc w Estonii (wyłączając Tallinn) – co warto zwiedzić w tym nadbałtyckim państwie, zanim przybędą tam tłumy?