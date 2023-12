Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Świnoujście, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świnoujścia

Przegląd tygodnia: Świnoujście, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wigilia i Boże Narodzenie to czas radości, miłości i świętowania. Jest okazją do spotkań w szerszym gronie, wspólnego spędzenia czasu i odpoczynku po intensywnych przygotowaniach. Z tym okresem związanych jest wiele tradycji i zwyczajów, ale istnieją również świąteczne przesądy. Warto potraktować je jako przypomnienie o tym, w co wierzyli nasi przodkowie i wartościowe ciekawostki, a dla osób przesądnych będą to wskazówki na nadchodzące dni.

Amerykańska baza w Redzikowie, element tarczy antyrakietowej USA, osiągnie jutro zdolność operacyjną. Budowa instalacji trwała od 2016 roku, jej koncepcja zmieniała się co najmniej dwukrotnie.