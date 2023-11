Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Świnoujściu? Bądź na bieżąco

Przegląd października 2023 w Świnoujściu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Fuksje to pięknie kwitnące krzewy, które najczęściej uprawiamy w doniczkach, na balkonach i tarasach. Bywa, że traktujemy je jako rośliny jednoroczne i jesienią wyrzucamy. To błąd! Fuksje są wieloletnie, jednak nie są odporne na zimno. Dlatego można je przezimować, ale trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Podpowiadamy, jak przechować fuksje do wiosny.